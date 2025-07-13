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Real Madrid'de Nico Paz kararı

Real Madrid, Nico Paz'ın 8 milyon euro'luk geri satın alım maddesini bu yaz kullanmayacağını Como'ya iletti.

calendar 13 Temmuz 2025 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Nico Paz kararı
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Real Madrid, geçen yıl Como'ya gönderdiği Nico Paz için kararını verdi.

Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, Nico Paz'ın sözleşmesinde yer alan 8 milyon euro'luk geri satın alım maddesini bu yaz kullanmayacak. İspanyol devi, 20 yaşındaki futbolcu için bu kararını Como'ya iletti.

Real Madrid, Paz'ı geçen yıl 6 milyon euro bonservisle Como'ya göndermişti.

Como'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 6 gol attı ve 9 asist yaptı.

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