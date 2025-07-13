Real Madrid'de Nico Paz kararı

Real Madrid, geçen yıl Como'ya gönderdiği Nico Paz için kararını verdi.



Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, Nico Paz'ın sözleşmesinde yer alan 8 milyon euro'luk geri satın alım maddesini bu yaz kullanmayacak. İspanyol devi, 20 yaşındaki futbolcu için bu kararını Como'ya iletti.



Real Madrid, Paz'ı geçen yıl 6 milyon euro bonservisle Como'ya göndermişti.



Como'da geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç futbolcu, 6 gol attı ve 9 asist yaptı.



