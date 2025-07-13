Chelsea - PSG Maçı Canlı İzle: Şifresiz Nereden İzlenir?

Chelsea - PSG maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.CHELSEA - PSG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZFIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Chelsea ile PSG karşı karşıya gelecek. Yarı finalde Chelsea, rakibi Fluminense takımını 2-0 yenerek adını finallere yazdırdı. PSG ise yarı finalde eşleştiği Real Madrid'i 4-0 gibi kesin bir galibiyetle eledi.Tarihinde ilk defa Kulüpler Dünya Kupası'nda kupa mücadelesi verecek olan Fransa temsilcisi PSG, geçen sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Chelsea karşısına çıkıyor. Chelsea bu turnuvadaki ikinci kupasını kazanmak için sahada olacak.Maç, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.Chelsea PSG maçı 13 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'da oynanacak.Chelsea, yarı finalde rakibi Fluminense takımını 2-0 yendi ve adını finallere yazdırdı.PSG, yarı finalde eşleştiği Real Madrid'i 4-0 gibi kesin bir galibiyetle eledi.Chelsea: Sanchez, James, Calobah, Colwill, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Palmer, Nkunku, Neto, DelapPSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele