Garnacho, Suudi Arabistan'ı reddetti!

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Arjantinli yıldız Alejandro Garnacho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti.
AL NASSR'A RET
Telegraph'ın haberine göre, 21 yaşındaki genç yıldız, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın transfer ilgisini reddetti.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Arjantinli genç yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Al Nassr'a transfer olmayı reddettiği kaydedildi.
AL NASSR'A RET
Telegraph'ın haberine göre, 21 yaşındaki genç yıldız, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın transfer ilgisini reddetti.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Arjantinli genç yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Al Nassr'a transfer olmayı reddettiği kaydedildi.