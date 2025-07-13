13 Temmuz
Chelsea-PSG
22:00
13 Temmuz
Bryne-Vaalerenga
15:30
13 Temmuz
FK Haugesund-KFUM
18:00
13 Temmuz
Kristiansund BK-Sarpsborg 08
18:00
13 Temmuz
Rosenborg-Hamarkameratene
18:00
13 Temmuz
Stroemsgodset-Tromsoe
18:00
13 Temmuz
Brann-Viking
20:15
13 Temmuz
I. Rivadavia-Newell's
22:30

Garnacho, Suudi Arabistan'ı reddetti!

Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho, Al Nassr'ın teklifini reddetti. Genç yıldız Avrupa'da kalmak istiyor.

calendar 13 Temmuz 2025 14:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Garnacho, Suudi Arabistan'ı reddetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Arjantinli yıldız Alejandro Garnacho için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Genç yıldız, Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetti.

AL NASSR'A RET

Telegraph'ın haberine göre, 21 yaşındaki genç yıldız, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın transfer ilgisini reddetti. 

AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Arjantinli genç yıldızın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Al Nassr'a transfer olmayı reddettiği kaydedildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.