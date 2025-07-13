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Douglas Luiz için Everton ve Fulham devrede

Juventus'un Brezilyalı orta sahası Douglas Luiz'e Premier League'den ilgi büyük. Everton ve Fulham, hem oyuncu hem kulübüyle transfer şartlarını görüşmeye başladı.

calendar 13 Temmuz 2025 14:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Douglas Luiz için Everton ve Fulham devrede
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Premier League ekipleri Everton ve Fulham, Juventus forması giyen Douglas Luiz için devreye girdi.

İtalyan basınından Matteo Moretto'nun haberine göre, iki kulüp de hem Brezilyalı orta saha oyuncusu hem de Juventus ile transfer şartları konusunda temaslarda bulundu.

Juventus'un yaz transfer döneminde Aston Villa'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncuya kısa sürede ilgi artarken, Premier League'e geri dönüş ihtimali gündeme geldi.

Everton ve Fulham'ın önümüzdeki günlerde resmi tekliflerini sunmaları bekleniyor. Juventus'un oyuncu için nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu.

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