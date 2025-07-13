Fenerbahçe'ye Bissouma'da zorlu rakip!

Roma, yeni teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile birlikte kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.
ROMA'NIN LİSTESİNDE
İtalyan ekibinin orta sahaya da transfer gerçekleştirmesi bekleniyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma'nın transfer listesinde, Tottenham forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Yves Bissouma da yer alıyor.
YÜKSEK MAAŞ VE TEKLİF
İtalyan basınında yer alan haberde, Bissouma'nın yüksek bir maaşı olduğu ve 28 yaşındaki futbolcuya birçok teklif olduğu belirtildi.
ROMA'DA ÖNCELİKLİ HEDEFLER
Roma'nın orta sahadaki öncelikli hedeflerinin ise Palmeiras'tan Richard Rios ve Lens'ten Neil El Aynaoui olduğu yazıldı. İtalyan ekibi, bu iki isim için temaslarına devam ediyor.
BISSOUMA'NIN PERFORMANSI
Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 28 yaşındaki Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.
ROMA'NIN LİSTESİNDE
İtalyan ekibinin orta sahaya da transfer gerçekleştirmesi bekleniyor. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Roma'nın transfer listesinde, Tottenham forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan Yves Bissouma da yer alıyor.
YÜKSEK MAAŞ VE TEKLİF
İtalyan basınında yer alan haberde, Bissouma'nın yüksek bir maaşı olduğu ve 28 yaşındaki futbolcuya birçok teklif olduğu belirtildi.
ROMA'DA ÖNCELİKLİ HEDEFLER
Roma'nın orta sahadaki öncelikli hedeflerinin ise Palmeiras'tan Richard Rios ve Lens'ten Neil El Aynaoui olduğu yazıldı. İtalyan ekibi, bu iki isim için temaslarına devam ediyor.
BISSOUMA'NIN PERFORMANSI
Tottenham'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 28 yaşındaki Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.