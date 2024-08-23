Bundesliga'nın ilk haftasında son şampiyon Bayer Leverkusen, deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaştı.
Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen 3-2 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında Leverkusen'in gollerini 12. dakikada Granit Xhaka ve 38. dakikada Florian Wirtz kaydetti.
Öte yandan karşılaşma, yakılan meşaleler sebebiyle kısa bir süre durdu.
İlk yarı, Leverkusen'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı Mönchengladbach'ta 59. dakikada Nico Elvedi ve 85. dakikada Tim Kleindienst'in attığı goller skoru 2-2'ye getirdi.
Mücadelede dakikalar 90+11'i gösterirken Leverkusen'den Florian Wirtz, penaltı kullanmak için topun başına geçti. Penaltıyı kaçıran Wirtz, kalecinin ellerinden dönen topu ağlarla buluşturdu.
Bu sonuçla birlikte Leverkusen, hanesine 3 puanı yazdırdı. Mönchengladbach ise lige puansız başladı.
Bir sonraki hafta Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek.
Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen 3-2 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında Leverkusen'in gollerini 12. dakikada Granit Xhaka ve 38. dakikada Florian Wirtz kaydetti.
Granit Xhaka'dan füze🚀🚀🚀🚀pic.twitter.com/ZYumXgSNZ9
— Sporxtv (@sporxtv) August 23, 2024
Öte yandan karşılaşma, yakılan meşaleler sebebiyle kısa bir süre durdu.
🌫️Mönchengladbach-Leverkusen maçı, yakılan meşaleler sebebiyle kısa bir süre durdu.pic.twitter.com/ACKcE6GVOp
— Sporxtv (@sporxtv) August 23, 2024
İlk yarı, Leverkusen'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı Mönchengladbach'ta 59. dakikada Nico Elvedi ve 85. dakikada Tim Kleindienst'in attığı goller skoru 2-2'ye getirdi.
Mücadelede dakikalar 90+11'i gösterirken Leverkusen'den Florian Wirtz, penaltı kullanmak için topun başına geçti. Penaltıyı kaçıran Wirtz, kalecinin ellerinden dönen topu ağlarla buluşturdu.
🔥Leverkusen, yeni sezonda da geleneği bozmadı: 90+11. dakikada gelen galibiyeti!pic.twitter.com/aDCITdULBq
— Sporxtv (@sporxtv) August 23, 2024
Bu sonuçla birlikte Leverkusen, hanesine 3 puanı yazdırdı. Mönchengladbach ise lige puansız başladı.
Bir sonraki hafta Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek.
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