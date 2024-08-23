Bundesliga'da son şampiyon, galibiyetle başladı!

Bundesliga'nın ilk haftasında son şampiyon Bayer Leverkusen, deplasmanda Mönchengladbach'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bundesliga'da son şampiyon, galibiyetle başladı!
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23 Ağustos 2024 23:41
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 23:43
Bundesliga'nın ilk haftasında son şampiyon Bayer Leverkusen, deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaştı.

Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen 3-2 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısında Leverkusen'in gollerini 12. dakikada Granit Xhaka ve 38. dakikada Florian Wirtz kaydetti.

Öte yandan karşılaşma, yakılan meşaleler sebebiyle kısa bir süre durdu.
İlk yarı, Leverkusen'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı Mönchengladbach'ta 59. dakikada Nico Elvedi ve 85. dakikada Tim Kleindienst'in attığı goller skoru 2-2'ye getirdi.

Mücadelede dakikalar 90+11'i gösterirken Leverkusen'den Florian Wirtz, penaltı kullanmak için topun başına geçti. Penaltıyı kaçıran Wirtz, kalecinin ellerinden dönen topu ağlarla buluşturdu.
Bu sonuçla birlikte Leverkusen, hanesine 3 puanı yazdırdı. Mönchengladbach ise lige puansız başladı.

Bir sonraki hafta Leverkusen, Leipzig'i konuk edecek. Mönchengladbach ise deplasmanda Bochum ile karşı karşıya gelecek.


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