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Bulls yazarına göre LaVine, Chicago'dan ayrılmayacak!

Chicago Bulls muhabiri KC Johnson, Zach LaVine ve Bulls'un "yollarına birlikte devam edeceklerine" inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls muhabiri KC Johnson, Zach LaVine ve Bulls'un "yollarına birlikte devam edeceklerine" inandığını söyledi.

Bulls ile sözleşmesinin son yılında bulunan LaVine, bu sebeple takımla kontratını uzatıp uzatmayacağına dair bazı spekülasyonların başrolünde yer alıyor.

HoopsHype'dan Michael Scotto ile konuşan Johnson, LaVine'in partisinden ve takımdan gördüğü tüm belirtilerin, "yollarına birlikte devam edeceklerini" gösterdiğini açıkladı:

"Hem ondan hem de organizasyondan gördüklerim, yollarına birlikte devam edeceklerine işaret ediyor diyebilirim. Yönetimin yaptığı gibi, Draft varlıklarınızı Vucevic takası ve DeRozan'ın alınması gibi hamlelerde harcamadan, bir numaralı yıldızınızı memnun edip hemen kazanma moduna giremeyeceğinizi düşünüyorum.

Bulls'un ona diğer takımlardan daha fazla ödeme yapma olanağına sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca bu yaz başka takımlarda çok fazla maaş boşluğu da yok. Ben Simmons ve Kyrie Irving'in durumlarını düşünürsek, ligde bazı boşta kalan All-NBA kadrosu pozisyonları da var. Bu fırsattan yararlanırsa, süpermaksimum kontrat kazanma fırsatı bile yakalayabilir.

Onun burada uzun süre kalacağını düşünmemin milyonlarca nedeni var. Jimmy Butler takasından bu yana, kötü oldukları dönemde bile takımın yüzü olmayı gerçekten benimsemişti."

LaVine daha önce, Bulls ile bir uzatma kontratı imzalama arzusu olduğunu belirtmişti.


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