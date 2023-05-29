Chicago Bulls ekibi içerisinde, point guard Lonzo Ball'un "bir daha asla basketbol oynamayacağına inandığı" iddia edildi.



'Organization Wins Championships' isimli podcast'te konuşan Dan Bernstein, Bulls için büyük bir endişe kaynağı olan Lonzo için önümüzdeki aylarda işlerin daha da kötüye gidebileceğini belirtirken, takımın 25 yaşındaki oyuncunun bir daha NBA sahasına adım atmayacağına inandığını öne sürdü:



"Her ne kadar kamuoyunda Lonzo Ball'un geleceğine ilişkin ihtiyatlı bir iyimserlik olsa da... bir daha oynama ihtimalinin pek olmadığını düşünüyorlar."



2021-22 sezonunda sakatlanmadan önce Bulls için 35 maçta forma giyen Ball, o zamandan beri birkaç kez ameliyat geçirmiş ve henüz hiçbir maçta yer almamıştı.



