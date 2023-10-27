Chicago Bulls oyuncularının, Oklahoma City Thunder'a karşı sezonun ilk maçını kaybettikten sonra sadece oyunculara özel bir toplantı düzenledikleri bildirildi.



ESPN'de yer alan rapora göre Bulls'un Thunder'a sezonun ilk maçında aldığı 124-104'lük mağlubiyetin birçok sorunu ortaya çıkarması sebebiyle, karşılaşmanın hemen ardından sadece oyuncuların katıldığı bir toplantı düzenlendi.



Bulls yıldızı Zach LaVine durum hakkında yorum yaparak takımın hayal kırıklığına uğradığını ancak bu deneyimin onları daha da güçlendireceğini söyledi:



"Bu çocuklar kazanmak istiyor. Daha ilk maçtan böyle bir performans sergilediğinizde, bazı şeyleri konuşmanız gerekiyor. Hayal kırıklığına uğramış durumdayız ve bu oldukça normal. Bunun henüz ilk maçta olması berbat bir şey, fakat oldu işte. Buradan yolumuza bakacağız."



LaVine özellikle kötü bir maç çıkarmış; sadece 24 dakika forma giymiş ve %25.0 şut isabetiyle 16 sayıda kalmıştı.



Bulls koçu Billy Donovan ise, bu toplantının, oyuncuların durumu önemsediğini ve değişmeye istekli olduklarını gösterdiğini söyledi:



"Çocuklar maçtan sonra soyunma odasını dağıtmış falan değildi. Öyle bir şey yoktu. Biraz konuştular sadece. İçeri girdiğimde 'Hey Koç, aramızda konuşabilir miyiz' dediler ve ben de ayrıldım.



Hiçbiri kişisel şeyler değil. Bu çocuklar bu işi umursuyor ve daha iyi olmak istiyorlar fakat değiştirmeleri gereken bazı alışkanlıklar olduğunun da farkındalar. Ve bunu bir grup olarak nasıl yapabileceklerini konuşmak istiyorlar."



