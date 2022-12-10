Bülent Korkmaz: 'Önemli olan kazanmaktı'

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, çok zor geçen maçı kazandıklarını söyledi.



Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, deplasmanda galip gelmenin güzel olduğunu ancak oyun için aynı şeyi söyleyemeyeceğini ifade ederek, "Özellikle burada maçın çok zor geçeceğini oyunculara defalarca söyledim. Çok da zor geçti. Burada kazandık ama hücuma çıkarken çok pas hatası yaptık. Bu kadar hata yaparsanız, rakibe çok pozisyon verirsiniz. Çok pozisyon da verdik." dedi.



Kalecileri Tarık Çetin'in çok iyi bir performans gösterdiğini belirten Korkmaz, "Her oyuncunun daha yukarı performans vermesi lazım, özellikle de oyuna sonradan giren oyuncuların. Ama önemli olan sonunda kazanmak." ifadesini kullandı.



Altyapı oyuncusunun hayatını kaybetmesi



Deneyimli teknik adam, bugün Rizespor altyapısında yer alan 9 yaşındaki Yiğit Demirel'in hayatını kaybettiği haberini aldıklarını belirterek, "Ailesin sabır diliyorum, mekanı cennet olsun. Hayalleri vardı, maalesef gerçekleştiremedi. O konuda çok üzgünüz, söylenecek bir şey yok. Genç yaşta hayatını kaybetmesi bizi çok üzdü." diye konuştu.



Bu arada Tuzlaspor mücadelesinde Çaykur Rizespor'un golünü atan Emircan Altıntaş da golden sonra hayatını kaybeden Yiğit Demirel'in isminin yer aldığı bir Çaykur Rizespor forması açtı.



Hayatını kaybeden 9 yaşındaki altyapı futbolcusu Yiğit Demirel, 7 Aralık'ta antrenman öncesi üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.





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