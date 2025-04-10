Bülent Bölükbaşı: 'Kırmızı kartla dengeler değişti'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.



Bölükbaşı, kabul edilmesi zor bir mağlubiyet yaşadıklarını dile getirdi.



Maçın büyük bölümünde oyunu kontrol eden taraf olduklarını belirten Bölükbaşı, "Kırmızı karta kadar üreten, oyuna hakim olan bizdik. Ancak kırmızı kart sonrası bütün dengeler değişti. Gençlerbirliği gibi güçlü bir takıma karşı eksik oynamak çok zor. Son dakikalarda yediğimiz golle kaybettik. Gençlerbirliği'ne başarılar diliyorum." diye konuştu.



