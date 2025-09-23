23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
0-2DA
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
0-1DA
23 Eylül
Wolves-Everton
1-086'

Bülent Bölükbaşı: "Çok güzel bir galibiyet"

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Boluspor karşılaşması sonrası konuştu.

calendar 23 Eylül 2025 22:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bülent Bölükbaşı: 'Çok güzel bir galibiyet'
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Boluspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Bölükbaşı, çok ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini aktararak, "Boluspor'un da çok formda olduğu bir dönemde bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Oyunun genelinde oyuncuların koymuş olduğu efordan, mücadeleden çok memnunum. Mücadelesiz olmuyor. En azından bunu gördüler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar." şeklinde konuştu.

Maçta 10 kişi kalmalarının ardından futbolcuların ciddi efor harcadığını aktaran Bölükbaşı, oyuncularına teşekkür ederken, Boluspor'a da sonraki maçlarında başarı diledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
