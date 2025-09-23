Bülent Bölükbaşı: 'Çok güzel bir galibiyet'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Boluspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Bölükbaşı, çok ihtiyaçları olan bir galibiyet elde ettiklerini aktararak, "Boluspor'un da çok formda olduğu bir dönemde bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Oyunun genelinde oyuncuların koymuş olduğu efordan, mücadeleden çok memnunum. Mücadelesiz olmuyor. En azından bunu gördüler. Son dakikaya kadar oyunu bırakmadılar." şeklinde konuştu.



Maçta 10 kişi kalmalarının ardından futbolcuların ciddi efor harcadığını aktaran Bölükbaşı, oyuncularına teşekkür ederken, Boluspor'a da sonraki maçlarında başarı diledi.



