Bucks, Giannis'in "supermax'i imzalayacağına inanarak iş yapıyor"

Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo'nun "supermax sözleşme uzatmasını imzalayacağı inancı altında" çalıştığı bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, The Hoop Collective Podcast'te Zach Lowe'a şunları söyledi:



"Bucks'ın çalışma şekli için doğru fiil nedir? Giannis'in yeniden imzalayacağı inancıyla faaliyet gösteriyorlar. Yüzde 100 değil, ancak gerçekten iyi hissetmedikçe bu anlaşmaları yapmazlar. Artık bu konuda eskisinden daha iyi hissediyorlar. Sanırım bazı insanlar bu anlaşmaların Giannis'i kazanmak için yapıldığını hissediyorlar. Bunun olacağını sanmıyorum Zach.



Bence Bucks bilgiyle iş yapıyor. Bu anlaşmaları, bu oyuncuların öngörülebilir gelecek için yanlarında Giannis ile bulunacaklarını bilerek yapıyorlar. Bu bir hata olsun ya da olmasın, göreceğiz. Ama Milwaukee'de çok heyecan olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda Giannis'in grubu içinde çok fazla heyecan olduğunu da düşünüyorum. Bence bu ivme devam edecek."



ESPN'den Adrian Wojnarowski, geçtiğimiz Salı günü Antetokounmpo'nun "ayrılmak için nedenler aramaktan" çok "kalmak için nedenler aradığını" bildirmişti. Wojnarowski, Antetokounmpo'nun Bucks'a uzun vadeli taahhütte bulunacağına dair "yüksek bir güven" olduğunu da sözlerine eklemişti.



