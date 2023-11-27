NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



BUCKS 108-102 TRAIL BLAZERS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 108-102 mağlup etti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 16 ribaund, 6 asist ve 3 blokla galibiyete liderlik ederken, Damian Lillard ise eski takımına karşı 31 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Jerami Grant 22 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 4 top çalmayla Portland'ın en skorer ismi oldu. Shaedon Sharper 17 sayı, 3 asist, 6 ribaund ve 2 top çalma kaydetti.



CELTICS 113-103 HAWKS



Boston Celtics, TD Garden'da konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 113-103 devirdi.



Jayson Tatum 34 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle Celtics'in en iyi oyuncusu oldu. Jaylen Brown 21 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Trae Young 33 sayı, 7 asist ve 5 ribaundla Hawks'ın en iyi oyuncusu oldu. Deandre Hunter 24 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle çift haneli sayılara ulaşan diğer ilk beş oyuncusu oldu. Bogdan Bogdanovic benchten gelerek 23 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



SUNS 116-113 KNICKS



Phoenix Suns, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 116-113 mağlup etti.



Suns'ta Devin Booker 28 sayı, 11 asist, 5 ribaund ve 2 blokla oynadı. Eric Gordon ise maçı 25 sayıyla tamamladı.



Jalen Brunson 35 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 3 top çalmayla Knicks'te en skorer isim oldu. Julius Randle 28 sayı, 5 ribaund ve 2 asistle oynadı.



MAGIC 130-117 HORNETS



Orlando Magic, Amway Center'da Charlotte Hornets'ı 130-117 mağlup etti.



Magic'te Franz Wagner 30 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Cole Anthony de aynı şekilde 30 sayı, 7 ribaund, 2 top çalma ve ayrıca 7 asistle oynadı. Paolo Banchero 23 sayı, 8 asist, 7 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



Miles Bridges, 23 sayı ve 10 ribaundluk double-double'ıyla Hornets'a liderlik etti. Terry Rozier 22 sayı, 9 asistle oynarken, Brandon Miller 20 sayı, 5 ribauntla katkı verdi.



TIMBERWOLVES 119-97 GRIZZLIES



Minnesota Timberwolves, FedEx Forum'da ev sahibi Memphis Grizzlies'i 119-97 yendi.



Anthony Edwards 24 sayı, 5 ribaund, 7 asist ve 1 blokla Timberwolves'a liderlik etti. Mike Conley 18 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve 1 top çalma ile oynarken, Karl-Anthony Towns ise 18 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.



Jaren Jackson 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 3 blokla Grizzlies'e liderlik etti. Santi Aldama ise 14 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı.



CAVALIERS 105-102 RAPTORS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 105-102 mağlup etti.



Darius Garland 24 sayı, 2 ribaund ve 8 asistle Cavs'e liderlik etti. Max Strus 20 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 1 blokla oynarken, Jarrett Allen ise 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynadı.



Raptors'ta Pascal Siakam ve Jakob Poeltl 18'er sayıyla takıma liderlik ettiler. Dennis Schröder ve Scottie Barnes ise 15'er sayıyla katkı verdiler.



NETS 118-109 BULLS



Brooklyn Nets, Barclay's Center'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 118-109 mağlup etti.



Nets'te Spencer Dinwiddie 24 sayı, 5 ribaund ve 7 asistle oynadı. Lonnie Walker IV 20 sayı ve 2 top çalmayla bench'e liderlik ederken, Royce O'Neale ise 20 sayı, 9 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Bulls'un liderliğini DeMar DeRozan 27 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle üstlendi. Coby White 23 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle, Zach Lavine 20 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle, Patrick Williams ise 20 sayı ve 4 ribauntla oynadı.



NUGGETS 132-120 SPURS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği San Antonio Spurs'ü 132-120 devirdi.



Nuggets'ta Nikola Jokic, 39 sayı, 11 ribaund ve 9 asistle triple-double'ın kıyısından dönerken, Michael Porter Jr 25 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle, Reggie Jackson ise 20 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle maçı tamamladı.



Spurs'te Victor Wembanyama 22 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 6 top çalma ve 4 blokla mücadele etti. Devin Vassell ise 19 sayı ve 3 asistle bench'e liderlik etti.





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