23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
21:30
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
21:30
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
16:30
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
19:00
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
21:30
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
21:30
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
16:30
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
16:30
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
16:30
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
16:30
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
16:30
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
19:30
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-011'
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
17:00
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
17:00
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
17:00
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
19:30
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
18:00
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
20:30
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
19:30
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
19:30
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
21:45
23 Ağustos
Roma-Bologna
21:45
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
18:00
23 Ağustos
Nice-Auxerre
20:00
23 Ağustos
Lyon-Metz
22:05
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
17:30
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
19:45
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
22:00
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
19:15
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
21:45
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-013'

Bucaspor'da sezonun ilk sınavı Karaman FK

Bucaspor, yeni sezon ilk maçında Karaman FK'ya deplasmanda konuk olacak.

23 Ağustos 2025 13:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bucaspor'da sezonun ilk sınavı Karaman FK




TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 2025-2026 sezonunu deplasmanda açacak.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle Bucaspor'un eski yabancılarına olan borçları yüzünden FIFA'dan aldığı transfer yasağını açamayan sarı-lacivertliler pazar günü Karaman FK'ya konuk olacak. Yeni Karaman Stadı'nda Göktan Demeli'nin yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Bucaspor 1928 ile ilk maçına çıkacak teknik direktör Evrensel Heper iyi bir sonuçla Karaman'dan ayrılacaklarına inandığını dile getirdi. Buca ekibi sezon öncesi altyapısından gençleri profesyonel yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
