02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
2-1
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
2-3
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
3-0
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
1-0
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
1-0
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
3-1
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
4-1
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
2-0
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
0-0
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
2-0
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
2-0
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
2-1
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
3-1
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
0-1
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
0-2
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
02 Ekim
Roma-Lille
0-1
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
02 Ekim
Celtic-Braga
0-2
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
0-2
02 Ekim
FCSB-Young Boys
0-2
02 Ekim
Bologna-Freiburg
1-1
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Bruno Genesio: "Berke için penaltı kurtarmak bir hobi"

Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, milli kaleci Berke Özer hakkında konuştu.

02 Ekim 2025 23:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, milli kaleci Berke Özer hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Nice karşısında 3 penaltı birden kurtaran Berke'nin performansını "olağanüstü" olarak değerlendiren Genesio, genç kalecinin gelişim sürecine dikkat çekti.

"PENALTI KURTARMAK ONUN İÇİN BİR HOBİ"

 "Berke Özer, 3 penaltı birden kurtardı. Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Çok zor anlardı. Lorient maçında da penaltı kurtarmıştı. Penaltı kurtarmak onun için bir hobi. Ancak Avrupa'da böyle bir şey yapması sıradışı."

"BU KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"



Tecrübeli teknik adam, Berke'nin Fransa'ya adaptasyonunun kolay olmadığını vurguladı:

"Berke, Chevalier gibi en iyi Fransız kalecilerden birinin arkasından geldi. Bu kolay bir şey değil. Genç ve pek bilinmeyen bir kaleci olarak ülke değiştirdi, dil değiştirdi, antrenman alışkanlıklarını değiştirdi. Bunlar zor şeylerdir."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
