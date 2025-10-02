Bruno Genesio: 'Berke için penaltı kurtarmak bir hobi'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio, milli kaleci Berke Özer hakkında övgü dolu sözler söyledi.



Nice karşısında 3 penaltı birden kurtaran Berke'nin performansını "olağanüstü" olarak değerlendiren Genesio, genç kalecinin gelişim sürecine dikkat çekti.



"PENALTI KURTARMAK ONUN İÇİN BİR HOBİ"



"Berke Özer, 3 penaltı birden kurtardı. Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Çok zor anlardı. Lorient maçında da penaltı kurtarmıştı. Penaltı kurtarmak onun için bir hobi. Ancak Avrupa'da böyle bir şey yapması sıradışı."



"BU KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Tecrübeli teknik adam, Berke'nin Fransa'ya adaptasyonunun kolay olmadığını vurguladı: