Portekiz Milli Takımıyla da 96 kez sahaya çıkan şimdi ise AEK takımının sportif direktörlüğünü yapanSabah Spor'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini değerlendiren Alves, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye-Portekiz eşleşmesini de yorumladı...İşte Alves'in açıklamaları....Türkiye'yi de, Fenerbahçe'yi de çok özlüyorum. Benim için hayatımın harika bir anıydı. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynamak muhteşem bir duyguydu. Kulüpteki deneyimim, kulüple olan bağlantım, taraftarlar, tüm çalışanlar ve antrenörler hepsi çok iyiydi. Benim için harika ve duygusal bir deneyimdi. İstanbul'da yaşamayı çok isterim ve bunu yapacağım. Tüm Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye sonsuza kadar minnettarız. Fenerbahçe'de oynamış olmak insana bir fırsat veriyor. Yani bu çok şey ifade ediyor, kariyerime çok şey katıyor. Üç güzel yılı geçirdiğim için çok mutluyum. Benim için çok iyi bir deneyim oldu.Ben derbiyi Fenerbahçe'nin kazanacağına inanıyorum. Tabii ki bu maçlar 3 ihtimalli olur. Sonucu bilmek imkansızdır. Beşiktaş'ta iyi bir takım. Seyircileri de atmosferi de harika. Ancak Fenerbahçe'nin futbolcusu kazanmak için oynar. İyi bir dönemde olduklarına inanıyorum. Yetenekleri var ve kaliteli olduklarını düşünüyorum. Bu yıl ligi kazanmak konusunda çok istikrarlı ilerliyor. Fenerbahçe tarihi boyunca kaliteli isimlere sahip oldu. Dzeko, Tadic, Fred de o isimlerin başında geliyor. Tecrübeli ve her zaman çok önemli oyuncular... Skoru bir anda değiştirebilirler. Hepsi aynı vizyona ve hedefe sahipler. Bu bir kulübü şampiyon yapmak için en önemli şeydir.Özellikle Becao ve Djiku ikilisi iyi bir uyum yakalamıştı. Becao sert bir stoper. Pozisyon bilgisi yüksek. Tecrübeli bir isim ve İtalya Ligi'nde de forma giydi. Djiku ise daha seri bir defans oyuncusu. Kademelere çok iyi giriyor. Bence birbirlerini iyi tamamlıyorlar. Becao'nun olmayışı derbide bir problem ancak Fenerbahçe'de oynuyorsanız her futbolcu hazır olmalı ve en iyisini yapmalı.O inanılmaz bir oyuncu. Sahanın her yerinde Ferdi'yi görebilirsiniz. Çok çalışkan ve yorulmak nedir bilmiyor. Joker oyuncu durumunda. Fenerbahçe için çok kıymetli. Hem defansta hem de hücumda çok çok iyi işler yapıyor. İyi bir profesyonel ve bu gelişimini disiplinine borçlu. Çok daha güzel yerlere Avrupa'nın önemli kulüplerine de gidecektir. O yeteneğe ve potansiyele sahip. Derbi için de Ferdi, Fenerbahçe için iyi bir koz olacak.2 harika milli takım. Türkiye ve Portekiz... Evet Portekiz'in değeri daha fazla. Harika bir takıma, harika yeteneklere sahibiz. Ancak bu durumda futbol oynamanız gerekiyor. İyi bir oyun gerekiyor. Türkiye'nin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Harika bir ekibe sahipler. Montella çok iyi bir teknik adam. Türkiye'nin çok yetenekli futbolcuları ve daha da önemlisi kazanma hırsı var. Bu tür turnuvalara geldiğinizde, güçlü olmak için tutarlı olmalısınız. İnanın, çok fazla ekip çalışmasına ihtiyaç var. Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu... Çok değerli isimler. Ama aynı zamanda Türkiye'ye karşı da özel hislerim var. Kalbim elbette Portekiz için olacak çünkü uzun yıllar Portekiz'de oynadım ve Portekizliyim. Benim için duygu dolu olacak. Umarım her iki takım da bir üst tura geçer. Şu anda odaklanmam gereken şey AEK takımı. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve tüm gücümü veriyorum. Tüm enerjimi ve bağlılığımı ekibime veriyorum. Ve şu anda AEK için çalışıyorum. Futbol konusundaki deneyimimi ve bilgimi takımıma aktarıyorum. Ama futbolda her şey mümkün. Türkiye'de ileriki dönemlerde çalışma şansı bulabilirim.