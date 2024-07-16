Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, ABD Milli Takımı'na davet edilmemiş olmasına "şaşırmadığını" söyledi.



Brown, NBA Finalleri'ndeki olağanüstü performansına rağmen, 2024 Paris Olimpiyatları'nda rekabet edecek ABD Takımı kadrosuna seçilmemesine pek şaşırmadığını ifade etti.



Kawhi Leonard'ın çekilmesinin ardından ABD Takımı, Jayson Tatum ve Jrue Holiday'in yanı sıra yakın zamanda Celtics'te bu sezon şampiyonluğa ulaşan Derrick White'ı da kadroya dahil etmeyi tercih etmişti.



Brown, kararı şu şekilde değerlendirdi:



"Şaşırmadım ama D White adına mutlu oldum. Orada bizim takımdan bu kadar adamın olması çok güzel, onlar adına mutluyum. Fakat şaşırmadım."



ABD Takımının kararı, Paris Oyunları öncesinde antrenman kampları ve hazırlık maçlarının yoğunlaştığı, basketbolda Olimpiyat altın madalyasını korumaya yönelik hazırlıklar sırasında gelmişti.





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