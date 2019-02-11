Branislav Ivanovic'ten Fenerbahçe değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan'in kaptanı, zorlu karşılaşma öncesi konuştu.Rus basınına konuşan 34 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu, ''Fenerbahçe ciddi bir takım. Bu sezon aldığı sonuçlar kötü olabilir ama büyük ihtimalO yüzden İstanbul'daki maç çok önemli olacak. Ama biz de bu maça çok iyi hazırlandık. Önemli bir maç olacak ama her şey bu maçla da bitmeyecek. Rövanşta evimizde oynayacağız.'' sözlerini kullandı.Bu sezon Zenit ile 26 maça çıkan Branislav Ivanovic, 2 sezondur Rus ekibinin kaptanlığını yapıyor.