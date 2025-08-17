Bournemouth'dan Adli'ye 30 milyon Euro!

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Bayer Leverkusen ile Amine Adli transferi için anlaşama sağladı.



FootMercato'da yer alan habere göre İngiliz ekibi, Faslı sol kanat için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Geçtiğimiz sezon Leverkusen ile 28 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asist kaydetti.