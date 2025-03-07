Botman'dan Newcastle United'a kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın genç stoperi Sven Botman'dan kötü haber geldi.



BBC Sport'un haberine göre; Newcastle United savunma oyuncusu Sven Botman, dizindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık sekiz hafta sahalardan uzak kalacak.



ŞİMDİ DİĞER DİZİNDE SAKATLIK YAŞADI



25 yaşındaki Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Mart ayında ön çapraz bağlarını yırtarak 10 ay süren bir iyileşme sürecinin ardından Ocak ayında sahalara dönmüştü ancak şimdi diğer dizinde yeni bir sakatlık yaşadı.



2 AY FORMA GİYEMEYECEK



Botman'ın tedavisi için operasyon gerektiği ve yaklaşık iki ay daha forma giyemeyeceği açıklandı.



