Botman'dan Newcastle United'a kötü haber!

Newcastle United'ın savunma oyuncusu Sven Botman, dizindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Botman'dan Newcastle United'a kötü haber!
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07 Mart 2025 15:27

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın genç stoperi Sven Botman'dan kötü haber geldi.

BBC Sport'un haberine göre; Newcastle United savunma oyuncusu Sven Botman, dizindeki sakatlık nedeniyle yaklaşık sekiz hafta sahalardan uzak kalacak. 

ŞİMDİ DİĞER DİZİNDE SAKATLIK YAŞADI

25 yaşındaki Hollandalı oyuncu, geçtiğimiz yıl Mart ayında ön çapraz bağlarını yırtarak 10 ay süren bir iyileşme sürecinin ardından Ocak ayında sahalara dönmüştü ancak şimdi diğer dizinde yeni bir sakatlık yaşadı.

2 AY FORMA GİYEMEYECEK

Botman'ın tedavisi için operasyon gerektiği ve yaklaşık iki ay daha forma giyemeyeceği açıklandı.


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