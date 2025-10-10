Bosna Hersek uzatmalarda yıkıldı

Dünya Kupası Elemeleri H Grubu 7. hafta karşılaşmasında Bosna-Hersek deplasmanda Güney Kıbrıs ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Edin Džeko, 90 dakika sahada kaldı.

Bosna Hersek'in golleri Nikola Katic ve Neofytos Michael (KK) ile geldi. Güney Kıbrıs gollerini ise 45+1'de Konstantinos Laifis ve 90+6'da penaltıdan Ioannis Pittas kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Bosna Hersek 13 puana, Güney Kıbrıs ise 6 puana ulaştı.

Elemelerin bir sonraki maçında Bosna Hersek deplasmanda Malta ile karşılaşacak. Güney Kıbrıs ise San Marino'ya konuk olacak.