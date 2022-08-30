Bordeaux'nun Burak Kapacak görüşmelerinde sonuç yok

Yeni sezonda Fransa Ligue 2'de mücadele eden Bordeaux'nun Burak Kapacak için Fenerbahçe ile yaptığı transfer görüşmelerinden şimdilik olumlu sonuç çıkmadığı belirtildi.

, Fotoğraf; AA
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Bordeaux'nun Burak Kapacak görüşmelerinde sonuç yok
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30 Ağustos 2022 09:49
Fransa'da transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Bordeaux'nun hedefindeki isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Burak Kapacak oldu. Kapacak için görüşmelerde bulunan Fransız ekibi, henüz olumlu sonuç alabilmiş değil.

GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Fransa basınına göre Bordeaux, Fenerbahçe'den Burak Kapacak için temaslarda bulundu. Fakat Sarı-Lacivertliler ile yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile anlaşma zemini bulamayan Bordeaux'nun Dinamo Batumi forması giyen Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilmekte.  



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