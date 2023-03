Bora, babası Şanver Göymen'in yolunda ilerliyor

İzmir'in köklü spor kulübü Altay'ın unutulmaz kalecilerinden eski milli futbolcu Şanver Göymen'in 21 yaşındaki oğlu Bora Göymen, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK'nin kalesini koruyor.



Danimarkalı Peter Schmeichel'ın oğlu Kasper, İranlı Ahmed Rıza Abidzade'nin oğlu Amir ve İskoç Bryan Gunn'ın oğlu Angus gibi Şanver Göymen'in oğlu Bora Göymen de babasının yolunda ilerliyor.



Altay, Samsunspor, Merzifonspor, Denizlispor ve Konyaspor formalarını giyen ve 5 kez A Milli Takım'da yer alan eski kaleci Şanver Göymen'in oğlu Bora, Bornova Belediyespor altyapısında başladığı futbol kariyerine Menemen FK'de devam ediyor.



21 yaşındaki kaleci Bora Göymen, bu sezon Menemen FK ile 15 maçta süre aldı.



"Bora çok istekli ve çalışkandı"



Şanver Göymen, yaptığı açıklamada, oğlu Bora'nın çocukluğundan itibaren futbola meraklı olduğunu belirtti.



Oğlunun her zaman okulu ve eğitimi ön planda tutmasını istediğini anlatan Göymen, "Anne babaların futbolcu olacak diye çocuklarını çok fazla yönlendirmesine karşıyım. Çocukta varsa olmalı. Bora çok istekliydi, çalışkandı. Karşılığını inşallah alacak." dedi.



Bora'nın takımında süre almaya başlamasının önemli olduğunu belirten Göymen, şöyle konuştu:



"Bu sene onun için önemliydi. Kaleci oynamalı. Bora oynamaya başladı. Her geçen gün tabii ki kendini yenileyecek, gelişecek. Bana göre şu an için iyi bir yolda. Özellikleri var, eksik özellikleri var, onları tamamlaması gerekiyor. Avantajı, çalışmayı çok seviyor olması. Hocaları da güveniyor sağ olsunlar. İnşallah istediği gibi bir noktaya gelir."



Kendi dönemiyle farkları



Şanver Göymen, kendi zamanındaki kalecilikle şimdiki arasında fark olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kaleci artık kalede duran kişi değil, tam bir oyuncu. Yani 11'in bir parçası. Maçlara baktığınız zaman stoperlerden bile daha çok topla buluşuyor. Bacak hakimiyeti, top hakimiyetinin çok iyi olması gerekiyor. Avrupa'daki maçlara baktığınız zaman degaj bile artık tarihe karıştı. Yani Türkiye'de bile çok az atılıyor. O yüzden bu gelişimlere ayak uydurması gerekiyor."



Eski futbolcuların hepsinin tekrar yeşil sahada olmayı isteyeceğini aktaran Göymen, "O zamanki şartlarla, kaleciliğimizle bu zaman başarılı olur muyduk, olmaz mıydık, onu bilemem. Şimdiki kaleciler de bizim zamanımızda başarılı olur muydu; çünkü gerçekten çok farklı. Bizim zamanımızdaki libero sistemi, şu anda kaleci." diye konuştu.



"Ondan iyi olmak benim için her zaman bir amaç"



Bora Göymen, küçük yaştan itibaren futbol oynadığını belirterek, "Kaleciliğe bir ilgim vardı hep, hani ilkokulda, ortaokulda olsun her maçta kaleye geçerdim. Böyle başladım yani pek bir babamdan gördüm herhalde. Babamdan da gördüğüm için bir isteğim oluşmuş." dedi.



Sezon başında önünde iki kalecinin bulunduğunu, ikisinden de öğrendikleriyle kaleyi devraldığını kaydeden Bora Göymen, "O sırada çalıştım, kendimi geliştirdim. Kaleye geçmek istiyordum zaten." diye konuştu.



Bora Göymen, babası Şanver'in izinden gittiğini belirterek, "Ondan iyi olmak benim için her zaman bir amaç ama olmak zor. Kendisi tabii sayılı kalecilerden. İnşallah daha iyi oluruz, çalışıyoruz." dedi.



Her zaman Süper Lig'de oynamayı hedeflediğini belirten Bora Göymen, şöyle dedi:



"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bu takımlar, en büyükler. Avrupa'da oynamak çok isterim ama hedefim şimdilik Süper Lig'e gitmek. Milli takımın formasını terletmek, milli takımın birinci kalecisi olmayı çok isterim."





