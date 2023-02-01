Bones Hyland, Denver'ı takipten çıktı!

Denver Nuggets guardı Bones Hyland, sosyal medya hesaplarında Nuggets'a dair tüm izleri ortadan kaldırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bones Hyland, Denver'ı takipten çıktı!
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01 Şubat 2023 12:44
Denver Nuggets guardı Bones Hyland, sosyal medya hesaplarında Nuggets'a dair tüm izleri ortadan kaldırdı.

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı ilginç bir hareketle dikkat çekti.

Twitter ve Instagram hesaplarında Nuggets'ı takipten çıktığı ve bio'sundaki '#DenverPG' ifadesini kaldırdığı görülen Hyland, son günlerde yoğunlaşan takas dedikodularının bir parçası haline gelmişti. 

Hyland'ın daha sonra Twitter hesabının bio'suna 'NuggetsPG' ifadesini yazdığı görüldü.

The Athletic'ten Shams Charania, geçtiğimiz gün Denver ekibinin son takas günü öncesinde Hyland'la ilgili "aktif" görüşmelerde bulunduğunu bildirmişti.

Hyland, sezonda 12.3 sayı ortalamasına sahip.

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