Boluspor'da Serhat Gülpınar dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Boluspor'da Serhat Gülpınar dönemi sona erdi
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03 Eylül 2024 23:25
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, AA muhabirine, hafta sonu deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından teknik direktör Serhat Gülpınar yaptıkları görüşmenin ardından karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.

Gülpınar'a başarılar dileyen Abak, yeni teknik direktör için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Gülpınar, Boluspor'un başında çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

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