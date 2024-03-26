Bologna'da Thiago Motta bilmecesi

Bologna'yı çalıştıran Thiago Motta, kulüp yönetimine birçok kulübün kendisine talip olduğunu bildirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bologna'da Thiago Motta bilmecesi
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26 Mart 2024 23:59
Serie A ekibi Bologna'nın teknik direktörü Thiago Motta'nın İtalyan ekibindeki geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Thiago Motta, Bologna kulübü yönetimiyle bir görüşme yaparak birçok kulübün kendisine talip olduğunu açıkladı. 

İtalyan medyasında yer alan habere göre; 41 yaşındaki teknik adamın, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanılması durumunda takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Ayrıca Juventus'un Allegri ile yollarını ayırması durumunda takımın başına Motta'yı getirmek istediği öne sürüldü. 

SEZON PERFORMANSI

Thiago Mottalı Bologna, Serie A'da 29 hafta sonunda topladığı 54 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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