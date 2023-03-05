Bogdan Bogdanovic, yazın serbest kalacak

NBA ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in yazın takımdan ayrılıp serbest oyuncu statüsüne gireceği belirtildi.



Michael Scotto'nun haberine göre; Atlanta Hawks ile olan sözleşmesinde gelecek sezon için oyuncu opsiyonu olan Bogdanovic, bu opsiyonu kullanmayacak ve serbest kalacak. Bogdanovic mevcut sözleşmesinde Atlanta Hawks'tan yıllık 18 milyon dolar kazanıyor.



Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Sırp gard, bu sezon Atlanta Hawks forması ile 14.3 sayı, 3.3 ribaunt ve 2.9 asist ortalamaları ile oynuyor.





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