Bodrumspor'dan İsmail Çokçalış hamlesi

Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Bodrum FK, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu İsmail Çokçalış ile ilgilendiği öğrenildi.



Çokçalış, geçtiğimiz gün Adana yönetimi ile görüşerek alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı. Adana ekibiyle sözleşmesi Haziran 2025'e kadar süren ancak sözleşmesini feshettiği için boş duruma düşen Çokçalış ile yeşil-beyazlı kurmayların temasa geçtiği ve görüşmelere başlandığı öne sürüldü. Şu an boşta olan ve birçok takımın transfer listesinde yer alan Çokçalış'ın boşta olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.



Bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada görev yapan genç sağ bek, 1 asist yapmıştı. Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan İsmail Çokçalış, yeşil-beyazlı ekibin U16, U17, U19, U21 ve A takımında forma giydi. Ayrıca bir dönem Karacabey Bld'de oynayan İsmail, gösterdiği performans ile Adana Demirspor'a transfer olarak Süper Lig'de oynama başarısı gösterdi. Milli takımda da forma giyen İsmail, U16, U17, U18, U19, U20, U21 ve A2 takımlarında 17 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirerek dikkatleri üzerine topladı.

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