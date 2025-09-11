Bodrum'un ligde hedefi seri!

1'inci Lig'de üst üste Sakaryaspor ve Serikspor'u yenerek seri yakalayan ve milli araya 8 puanla 3'üncü sırada giren Bodrum Futbol Kulübü, 5'inci hafta maçında cuma günü eksi 11 puana sahip sonuncu Adana Demirspor'u konuk edecek.Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları VIP tribünü bin, maraton 500, kale arkaları 250, misafir tribünü 325 TL olarak belirlenirken, öğrenci ve kadın taraftarlara ise biletlerin 48 TL karşılığında satılacağı açıklandı.Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, "Adana Demirspor köklü bir camia. Bulunduğu konum kimseyi yanıltmasın, zor bir maç olacak. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz" dedi.Bodrum'da sakatlığı bulunan Gökdeniz forma giyemeyecek.