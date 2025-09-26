26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Bodrum FK'yi Seferi ve Fredy sırtlıyor

1. Lig ekibi Bodrum FK'yı hücumda Seferi ve Fredy sırtlıyor.

Bodrum FK'yi Seferi ve Fredy sırtlıyor
1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Vanspor'u 2-0 yenerek yeniden Süper Lig potasına dönen Bodrum FK'yı hücumda Seferi ve Fredy sırtlıyor.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen kadrosunu önemli oranda koruyup yalnız 3 genç yerli transferi yapan Bodrum ekibinde takımda kalan iki yabancı yıldızlaştı.

Geçen sezon transfer olduğu yeşil-beyazlılarda Süper Lig'de 30 maçta 3 gol atan Arnavut oyuncu Seferi, bu sezon ilk 7 maçı 5 golle geçti. Seferi, son Van Spor FK sınavında 2 gol birden atarak takımına 3 puanı getirdi.

Angolalı yıldız Fredy de yine 7 haftada 5 kez ağları sarstı. Fredy, Adana Demirspor, Serikspor ve Sakaryaspor galibiyetlerine attığı gollerle direkt katkı yaptı. Bodrum FK'nın 7 haftada attığı 15 golün 10'u bu ikiliden geldi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
