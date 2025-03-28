Bodrum FK, VAR'la penaltı kazandı!

Bodrum FK, Fenerbahçe karşısında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK, VAR'la penaltı kazandı!
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28 Mart 2025 21:03
Bodrum FK, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçta VAR incelemesiyle penaltı kazandı.

Mücadelenin 27. dakikasında Okita'nın ceza sahasında çevirdiği top Anderson Talisca'dan geri döndü.

Bodrumlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, kendisine itirazda bulunan Bodrumlu oyunculara VAR ile konuştuğunu işaret etti. Hakem Karaoğlan, bir süre VAR kontrolünün ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti ve daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

Bodrum'da penaltıda topun başına geçen George Puscas, 31. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

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