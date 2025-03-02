Bodrum FK puana sevinmedi

Süper Lig'deki ilk yılında kümede kalma mücadelesi veren Bodrum FK, 26'ncı haftada deplasmanda son sıradaki Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalarak evine buruk döndü.



Adana ekibi karşısında karşısında yakaladığı fırsatları cömertçe harcayan yeşil-beyazlı ekip, 1 puana razı oldu.



İlk yarıda Okita, Puşcaş, Celutska gibi oyuncularıyla girdiği pozisyonları gole çeviremeyen Bodrum temsilcisinin ikinci devrede Okita ve Seferi ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle gerçeklilik kazanmadı. Bodrum FK, kolay gibi görünen maçta 2 puan bırakma üzüntüsü yaşadı.



Teknik direktör Jose Morais önderliğinde çıktığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Bodrum FK, bu periyotta kalesini gole kapatarak alkış topladı.



"BİTİRİCİLİĞİ ARTIRIRSAK DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"



Adana Demirspor karşısında 7-8 pozisyon yakaladıklarını dile getiren Morais, "Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Savunmada iyiyiz, hücumda son vuruşları çalışmamız lazım. Bitiriciliği artırabilirsek daha iyi sonuçlar alacağız. Bu maçın kazananı olacak olsaydı bu takım Bodrum FK olurdu" diye konuştu.











