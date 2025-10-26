27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Bodrum FK'nın liderlik keyfi devam ediyor!

Trendyol 1. Lig'de haftaya lider giren Bodrum FK, Iğdır FK'yı yenerek yoluna devam etti.

calendar 26 Ekim 2025 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bodrum FK'nın liderlik keyfi devam ediyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bodrum FK oldu.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Pedro Brazao ve 79. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.

Bu galibiyetin ardından puanını 24'e yükselten Bodrum FK haftayı lider kapattı. Iğdır FK 18 puanla haftayı noktaladı.

Gelecek hafta Bodrum FK, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım
Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Mert Yılmaz), Musah Muhammed, Fredy (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan (Dk. 87 Dimitrov), Brazao (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 68 Ali Habeşoğlu), Seferi
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural (Dk. 76 Caner Cavlun), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 62 Bruno), Eyüp Akcan (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Fofana, Koita (Dk. 90 Eysseric)
Goller: Dk. 51 Brazao, Dk. 79 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 4 Celal Dumanlı, Dk. 7 Ajeti (Sipay Bodrum FK)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.