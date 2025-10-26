Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bodrum FK oldu.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Pedro Brazao ve 79. dakikada Ali Habeşoğlu kaydetti.
Bu galibiyetin ardından puanını 24'e yükselten Bodrum FK haftayı lider kapattı. Iğdır FK 18 puanla haftayı noktaladı.
Gelecek hafta Bodrum FK, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alper Akarsu, Mustafa Güçer, Çağrı Yıldırım
Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 46 Mert Yılmaz), Musah Muhammed, Fredy (Dk. 90 Ege Birsel), Ahmet Aslan (Dk. 87 Dimitrov), Brazao (Dk. 87 Yusuf Sertkaya), Celal Dumanlı (Dk. 68 Ali Habeşoğlu), Seferi
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural (Dk. 76 Caner Cavlun), Oğuz Kağan Güçtekin, Doğan Erdoğan (Dk. 62 Rotariu), Ahmet Emin Engin (Dk. 62 Bruno), Eyüp Akcan (Dk. 90 Ali Kaan Güneren), Fofana, Koita (Dk. 90 Eysseric)
Goller: Dk. 51 Brazao, Dk. 79 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 4 Celal Dumanlı, Dk. 7 Ajeti (Sipay Bodrum FK)
