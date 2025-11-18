18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Bodrum FK'dan alt sıralara geçit yok

Bodrum FK, milli arada hazırlıklarını tamamlayıp Ümraniyespor karşısında alt sıralardaki üstün performansını sürdürerek galibiyet hedefliyor.

calendar 18 Kasım 2025 16:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'dan alt sıralara geçit yok
1'inci Lig'de milli arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçında mutlak galibiyet hedeflerken, yeşil-beyazlılar bu sezon alt sıralardaki rakiplerine geçit vermedi.

Bodrum FK, düşme hattında ve alt sıralarda yer alan tüm takımlara karşı oynadığı maçları kazanmasını bildi.

Bu hafta yine düşme hattında yer alan Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Ege temsilcisi, şu an 14'üncü sıradaki Sakaryaspor'u ve sonuncu Adana Demirspor'u 3-1, 15'inci İstanbulspor'u ve 19'uncu Hatayspor'u 5-0, 18'inci Manisa FK'yı da (D) 4-0 mağlup etti. 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Bodrum FK'da teknik direktör Burhan Eşer, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini ve istikrarlı gidişatlarını sürdüreceklerini dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.