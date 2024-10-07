Bodrum'da 6 isme milli davet

Bodrum FK'de 6 futbolcu milli takımlarından davet aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum'da 6 isme milli davet
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07 Ekim 2024 14:14
Son güncelleme 07 Ekim 2024 14:22
Süper Lig ekibi Bodrum Futbol Kulübü'nün oyuncularından Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov ülkelerinin milli takımlarında forma giymek üzere davet aldı.

Yeşil-beyazlı formayı giyen Ajeti ve Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na, Yusuf U20 Milli Takım'a, Puşcaş Romanya Milli Takımı'na, Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na, Fredy ise Angola Milli Takımı'na çağrıldı.

Bodrum FK ligin 8'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalıp milli araya girmişti.

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