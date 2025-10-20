20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
0-049'
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Bodo/Glimt'ten Galatasaray maçı öncesi Taksim uyarısı!

Galatasaray maçı öncesi Norveç ekibi Bodo/Glimt, taraftarlarını uyardı.

calendar 20 Ekim 2025 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 16:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ile Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Bodo/Glimt, zorlu maç öncesi taraftarlarını bilgilendirdi.
 
Norveç temsilcisi, stadyuma ulaşımın yaklaşık bir saat süreceğini belirterek, taraftarlara erken yola çıkmaları çağrısında bulundu.
 
İşte Bodo/Glimt'in bilgilendirmesi: 

"Türk polisinden gelen bilgilere göre, Glimt taraftarlarının maç günü Taksim Meydanı ve metrodan uzak durmaları tavsiye ediliyor. Çünkü bu bölgeler genellikle Galatasaray taraftarları tarafından kullanılıyor.
 
Otobüsler, Sultanahmet Meydanı'ndan kalkacak ve Glimt taraftarlarının da bu bölgede bir araya gelmeleri bekleniyor. Stadyuma girmek için bu otobüsleri kullanmak büyük ihtimalle tek seçenek olacak
 
Henüz tamamen doğrulanmamış olsa da, Liverpool takımı bu hafta başında Galatasaray'ı ziyaret ettiğinde tüm taraftarlarının bu otobüsleri kullanması zorunluydu."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
