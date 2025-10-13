13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine adım atan Jerome Boateng, Bayern Münih'te staj yapmak istediğini söyledi.

calendar 13 Ekim 2025 13:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!
Bayern Münih'in eski yıldızı Jerome Boateng, teknik direktörlük öncesi staj için Alman ekibine geri dönebilir.

Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamaya hazırlanan Boateng, staj için Bayern Münih'e dönmek istediğini ve takımın teknik direktörü Vincent Kompany ile konuştuklarını söyledi.

Boateng, "Vincent Kompany ile konuştum. Bayern Münih'te staj yapabilirim. Bunu gerçekten çok istiyorum. Sadece doğru zamanı bulmamız gerekiyor." diye konuştu.

Futbolcuğu döneminde Bayern Münih formasını 363 maçta terleten Boateng, Alman ekibindeki kariyerini 10 gol, 25 asistle tamamlamıştı.

