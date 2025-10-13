Boateng, staj için Bayern Münih'e dönüyor!

Bayern Münih'in eski yıldızı Jerome Boateng, teknik direktörlük öncesi staj için Alman ekibine geri dönebilir.



Futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük kariyerine başlamaya hazırlanan Boateng, staj için Bayern Münih'e dönmek istediğini ve takımın teknik direktörü Vincent Kompany ile konuştuklarını söyledi.



Boateng, "Vincent Kompany ile konuştum. Bayern Münih'te staj yapabilirim. Bunu gerçekten çok istiyorum. Sadece doğru zamanı bulmamız gerekiyor." diye konuştu.



Futbolcuğu döneminde Bayern Münih formasını 363 maçta terleten Boateng, Alman ekibindeki kariyerini 10 gol, 25 asistle tamamlamıştı.



