07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
0-023'
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Bissouma'nın banka hesabından milyonlar çalındı!

Tottenham'ın orta saha oyuncusu Bissouma'nın banka hesabından 800 bin sterlinden fazla para çalındı.

calendar 07 Kasım 2025 14:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bissouma'nın banka hesabından milyonlar çalındı!
Tottenham'ın yıldız orta sahası Yves Bissouma'nın 834 bin sterlinlik bir dolandırıcılığın mağduru olduğu ortaya çıktı.

The Sun'ın haberine göre, futbolcunun parasının izinsiz şekilde kendi hesabına aktarılmasıyla ilgili olarak 31 yaşındaki Maurice Gomes tutuklandı. Bissouma'nın geçen yıl yaptığı şikayet üzerine harekete geçen polis, Gomes'in Ekim ayında iki ayrı "sahte beyanla dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanacağını duyurdu. Her bir suçun cezası 10 yıla kadar hapis.

Kuzey Londra'nın Enfield bölgesinde 1.4 milyon sterlin değerindeki altı odalı bir evde yaşadığı öğrenilen Gomes'in bugün Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesine çıkması bekleniyor.


Malili futbolcu Bissouma'nın, dava süreci mahkemeye taşınırsa tanık olarak ifade vermesi gerekeceği bildirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
