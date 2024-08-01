Bir GM: "Pistons yüzünden Cunningham'e üzülüyorum..."

NBA'de bir takım yöneticisi, Detroit Pistons'ın şu anki "karmaşık" durumu nedeniyle Cade Cunningham için "üzüldüğünü" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bir GM: 'Pistons yüzünden Cunningham'e üzülüyorum...'
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01 Ağustos 2024 14:26
NBA'de bir takım yöneticisi, Detroit Pistons'ın şu anki "karmaşık" durumu nedeniyle Cade Cunningham için "üzüldüğünü" söyledi.

GM'in yorumları, Detroit'in draftta 5. sırada beklenmedik bir şekilde Ron Holland II'yi seçmiş olmasıyla alakalıydı.

Detroit'in yeni genel menajeri Trajan Langdon'ın kadro uyumundan çok yeteneğe öncelik vermesi, Pistons'ın kadrosundaki olası değişiklikler hakkında bazı spekülasyonlara yol açmıştı.

ESPN'den Jonathan Givony ve Jeremy Woo, Holland'ın şut yeteneklerinin takımın ihtiyaçlarına uymaması nedeniyle birçok kişiyi şaşkına uğrattığını kaleme aldı.

İddialara göre yönetici, "Cade Cunningham için üzülüyorum. Hiç planlamamış olmalarına rağmen yıllardır yeniden yapılanmaya çalışıyorlar ve bu seçim de, kadroyu dağıtıp yeniden başlamaları gerekebileceğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Yönetici ayrıca Holland'ın Ausar Thompson ve Jaden Ivey gibi diğer genç oyuncularla nasıl uyuşacağını sorgulayarak, "Holland'ı Vegas'ta skor üretirken bile izlemek çok çirkindi." ifadelerini kullandı.

Cunningham, geçen sezon maç başına 33,5 dakikada kariyerinin en yükseği olan 22,7 sayının yanı sıra, 4,3 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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