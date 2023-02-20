Bir geri dönüşten çok daha fazlası: Ghezzal

Beşiktaş'ta devre arası gelen ve giden 5'er oyuncu oldu.



Siyahbeyazlılar; Aboubakar, Colley, Hadziahmetovic, Maxim ve Onur Bulut ile kadrosunu güçlendirirken Weghorst, Montero, Josef, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün ayrıldı. Son olarak Josef'in vedasıyla yabancı sayısı 14'e düştü.



Yönetim, takımdan bir futbolcu gitmesi halinde açılan kontenjana takviye yapacak ancak şu anki durumda kimsenin ayrılmayacağı ön görülüyor. Ameliyat olan ve 3.5 ay forma giyemeyen Rachid Ghezzal ise formunu yakalamaya başladı. Cezayirli'nin dönüşünün, Rosier'i de ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor.



Önceki gün Ümraniye ile oynanan hazırlık karşılaşmasını Beşiktaş 2-0 kazanırken goller de bu iki oyuncudan geldi. İkilinin, oldukça iyi performans sergilediği kaydedilirken 45 dakika görev yapan Ghezzal'ın, gelecek hafta Antalya ile oynanacak erteleme maçında 11'de sahaya çıkacağı belirtiliyor.



Yönetim ve teknik heyet de bu iki oyuncuya yeni transfer gözüyle bakıyor.



