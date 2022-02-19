Bir Fenerbahçe kazandı, bir Galatasaray!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin akademi takımları 2 maça karşı karşıya geldi.



U16 takımları arasındaki maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. U17 takımları arasındaki mücadeleyi ise Galatasaray 5-0'lık skorla kazandı.



U16 takımları arasındaki maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Görkem İbrahim, 10. dakikada Emirhan Arkutçu ve 80. dakikada Görkem Fedai attı. Galatasaray'ın tek golü 20. dakikada İsmail Yahşi'den geldi.



Günün ikinci akademi derbisinde ise Galatasaray 5-0 kazandı. Galatasaray'a U17 derbisinde galibiyeti getiren golleri 8, 45 ve 68. dakikalarda Baran Demiroğlu, 25. dakikada Ali Turap Bülbül ve 87. dakikada İnanç Gündüz attı.





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