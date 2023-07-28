Binicilik Milli Takımı, CSIO4 Kupası'nda dördüncü

Binicilik Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Engel Atlama CSIO4 Kupası'nda dördüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Binicilik Milli Takımı, CSIO4 Kupası'nda dördüncü
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28 Temmuz 2023 23:06
Binicilik Milli Takımı, Çekya'da devam eden Uluslararası CSIO4 Engel Atlama Kupası'nda 4. oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Prag'daki Chuchle Arena'da düzenlenen organizasyonda, Derin Demirsoy, Hasan Şentürk, Efe Siyahi ve Ömer Faruk Karaevli'den oluşan Binicilik Milli Takımı'nın mücadele ettiği bildirildi.

Milli takımın dördüncü olduğu kupada, İsrail'in birinci, Polonya'nın ikinci, Macaristan'ın ise üçüncü sırayı aldığı kaydedildi.

Bu sonuçlarla Türkiye adına takım halinde olimpiyat kotasının alınamadığı, sporcuların ferdi kota mücadelesine ise devam edecekleri belirtildi.

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