Bilyoner yazarlarının, Galatasaray - Beşiktaş derbisi tahminleri

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde Bilyoner yazarları tahminlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Bilyoner yazarlarının, Galatasaray - Beşiktaş derbisi tahminleri
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28 Ekim 2024 15:35
Son güncelleme 28 Ekim 2024 15:36
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde Türkiye nefesini tuttu. Galatasaray, Okan Buruk ile 5-0'ın rövanşını almak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Galatasaray'ı bir kez daha yenerek, hem gövde gösterisi yapmak, hem de aradaki puan farkını azaltmak için mücadele edecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Ali Sami Yen'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbi tahminin açıkladı.

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