Bilyoner yazarlarının, Galatasaray - Beşiktaş derbisi tahminleri

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi öncesinde Türkiye nefesini tuttu. Galatasaray, Okan Buruk ile 5-0'ın rövanşını almak için sahaya çıkacak. Beşiktaş, Galatasaray'ı bir kez daha yenerek, hem gövde gösterisi yapmak, hem de aradaki puan farkını azaltmak için mücadele edecek.
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Ali Sami Yen'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbi tahminin açıkladı.
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Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi heyecanla beklenirken, Bilyoner yazarları, Ali Sami Yen'deki maçı derinlemesine analiz etti. Ayrıca yapay zeka yazarı Bahista da derbi tahminin açıkladı.
BİLYONER YAZARLARININ TAHMİNLERİ İÇİN TIKLA
BİLYONER'DE DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!