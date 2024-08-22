Bilyoner ve Petrol Ofisi Sosyal Lig'den sporda eğlenceyi büyüten iş birliği

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, kullanıcılarının spordan aldığı keyfi artırma hedefiyle yeni bir iş birliğine imza attı. Türkiye'nin en büyük fantezi futbol ve menajerlik oyunu Sosyal Lig ile futbolseverlerin ilgisini çekecek yeni kurgular yürütmek için anlaşan Bilyoner, karşılıklı değer yaratacak projelerle kullanıcılara faydalar sunmayı amaçlıyor.

Haber; Sporx.com
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Bilyoner ve Petrol Ofisi Sosyal Lig'den sporda eğlenceyi büyüten iş birliği
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22 Ağustos 2024 13:15
Bilyoner, spor ve teknoloji dünyasındaki paydaşlarıyla güçlerini birleştirerek spor sektörünü büyütmeyi hedefliyor. Dijitalleşmenin öncülerinden olan Bilyoner, fantezi futbol ve menajerlik oyunu Sosyal Lig ile iş birliği yaparak, kullanıcı deneyimini zenginleştirme yolunda önemli bir adım daha atıyor.

Bilyoner kullanıcıları, Sosyal Lig'de yeni bir eğlence ve oyun dünyasının kapılarını aralarken Sosyal Lig oyuncuları da Bilyoner'de çeşitli avantajlara sahip oluyor. Hem Bilyoner kullanıcılarının hem de Sosyal Lig oyuncularının her iki taraftaki deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlayan iş birliği kapsamında kullanıcılar karşılıklı olarak sunulan birtakım ayrıcalıklardan yararlanabilecekler.

Petrol Ofisi Sosyal Lig hakkında

Türkiye'nin Süper Lig'e özel fantezi futbol ve menajerlik oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig, klasik fantezi futbol prensiplerine göre işliyor. Sosyal Lig'de oyuncular, her hafta kendilerine verilen bütçeyle Süper Lig futbolcularından kadro kuruyor ve seçtikleri futbolcuların Süper Lig'de o hafta oynanan gerçek maçlardaki performanslarına göre, Sosyal Lig'in özel puanlama sisteminde puan kazanıyor. Oyuncular, topladıkları puanlarla, haftalık klasman ve genel klasmanda birbirleriyle sezon boyunca rekabet ediyor; otomobil, hediye çeki ve üyelik paketi gibi ödüller kazanmak için yarışıyorlar. 3.6 milyonu aşkın oyuncusuyla Türkiye'nin en büyük fantezi futbol oyunu Sosyal Lig hem App Store hem de Google Play'den indirilebilir.



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