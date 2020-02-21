Bilyoner.com ile maç önü: Bayern Münih - Paderborn

Almanya 1. Bundesliga'nın 23. hafta maçında Bayern Münih ile Paderborn karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Bayern Münih'in son 18 maçın 16'sında 2.5 gol barajı aşıldı.
* Bayern Münih, Paderborn'a karşı oynadığı son 5 maçı kazandı ve bu maçlarda en az 3 gol attı.
* Bayern Münih, evinde oynadığı son 24 lig maçının 22'sinde yenilmedi.
* Bayern Münih, Paderborn ile oynadığı son 4 maçın hem ilk yarı, hem de ikinci yarısını kazandı.
* Bayern Münih, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında kalesini gole kapattı.
* Paderborn'un ligde oynadığı son 4 deplasman maçında 2.5 gol barajı aşılmadı.
* Bayern Münih, son 8 lig maçının 7'sinde en az 2 gol attı.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Davies, Hernandez, Alaba, Odriozola; Kimmich, Thiago; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.
Paderborn: Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann; Fridjonsson, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Srbeny.
EKSİKLER, CEZALILAR
Bayern Münih: Niklas Süle, Ivan Perisic, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Javi Martinez.
Paderborn: Abdelhamid Sabiri, Luca Kilian, Jamilu Collins.
MAÇIN İDDAA YORUMU
BURAK ŞEN: Almanya Bundesliga'nın 23'üncü haftasında lider Bayern Münih haftanın açılış karşılaşmasında sahasında Paderborn'u konuk edecek. Münih, Leipzig beraberliğinin ardından Köln'ü 4 golle geçti. Hala 1 puan farkla lider durumdalar. Bu maçtan 4 gün sonrada Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin konuğu olacaklar. Herkes Bayern'in bu maçı önemseyeceğini bilir. Ancak ligde ev sahibi ekip için oldukça önemli. Rakipleriyle aralarında büyük farklar yok. Yapacakları bir hata şampiyonluklarına da mal olabilir. Paderborn ise sezonun 2'nci yarısında oynadığı son 4 maçta sadece 1 kere kazanabildi. Bunun yanında Schalke deplasmanından da 1 puan almayı başardılar. Bayern'de Süle ve Perisic sakat. Pavard ve Boateng kart cezalısı. Paderborn'da ise Sabiri ve Kilian sakatlıkları gerekçesiyle yoklar. Konuk ekip, ligin en çok gol yiyen takımı. Bayern'de ligde iç sahada 3 gol ortalama ile oynuyor. Ev sahibi galibiyetinin yanına 3.5 ve 4.5 üstü gibi seçenekler eklenebilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Bayern Münih'in son 18 maçın 16'sında 2.5 gol barajı aşıldı.
* Bayern Münih, Paderborn'a karşı oynadığı son 5 maçı kazandı ve bu maçlarda en az 3 gol attı.
* Bayern Münih, evinde oynadığı son 24 lig maçının 22'sinde yenilmedi.
* Bayern Münih, Paderborn ile oynadığı son 4 maçın hem ilk yarı, hem de ikinci yarısını kazandı.
* Bayern Münih, ligde oynadığı son 3 iç saha maçında kalesini gole kapattı.
* Paderborn'un ligde oynadığı son 4 deplasman maçında 2.5 gol barajı aşılmadı.
* Bayern Münih, son 8 lig maçının 7'sinde en az 2 gol attı.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Davies, Hernandez, Alaba, Odriozola; Kimmich, Thiago; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.
Paderborn: Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Holtmann; Fridjonsson, Pröger, Gjasula, Vasiliadis, Antwi-Adjei; Srbeny.
EKSİKLER, CEZALILAR
Bayern Münih: Niklas Süle, Ivan Perisic, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Javi Martinez.
Paderborn: Abdelhamid Sabiri, Luca Kilian, Jamilu Collins.
MAÇIN İDDAA YORUMU
BURAK ŞEN: Almanya Bundesliga'nın 23'üncü haftasında lider Bayern Münih haftanın açılış karşılaşmasında sahasında Paderborn'u konuk edecek. Münih, Leipzig beraberliğinin ardından Köln'ü 4 golle geçti. Hala 1 puan farkla lider durumdalar. Bu maçtan 4 gün sonrada Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin konuğu olacaklar. Herkes Bayern'in bu maçı önemseyeceğini bilir. Ancak ligde ev sahibi ekip için oldukça önemli. Rakipleriyle aralarında büyük farklar yok. Yapacakları bir hata şampiyonluklarına da mal olabilir. Paderborn ise sezonun 2'nci yarısında oynadığı son 4 maçta sadece 1 kere kazanabildi. Bunun yanında Schalke deplasmanından da 1 puan almayı başardılar. Bayern'de Süle ve Perisic sakat. Pavard ve Boateng kart cezalısı. Paderborn'da ise Sabiri ve Kilian sakatlıkları gerekçesiyle yoklar. Konuk ekip, ligin en çok gol yiyen takımı. Bayern'de ligde iç sahada 3 gol ortalama ile oynuyor. Ev sahibi galibiyetinin yanına 3.5 ve 4.5 üstü gibi seçenekler eklenebilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın