Bilal Meşe: "Beşiktaş yönetiminin karar alması gerekiyor"

Milliyet spor yazarı Bilal Meşe, Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş'ın Sivasspor'u 1-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Bilal Meşe: 'Beşiktaş yönetiminin karar alması gerekiyor'
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08 Ocak 2025 11:47
Son güncelleme 08 Ocak 2025 11:50
Milliyet yazarı Bilal Meşe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.

İşte Bilal Meşe'nin o yazısı:

"YÖNETİMİN HIZLI BİR KARAR ALMASI GEREKİYOR"

"Beşiktaş'ın geçici teknik direktörü Serdar Topraktepe, kalıcı olarak atanmayı bekliyor. Yönetimin hızlı bir karar alması gerekiyor, çünkü belirsizlik takımı olumsuz etkiliyor."

"MERT GÜNOK OLMASAYDI GALİBİYET ZORA GİRERDİ"

"Beşiktaş kazandı, ancak ikinci yarıdaki baskı ve net fırsatların değerlendirilmemesi soru işaretleri yarattı. Mert Günok'un performansı olmasaydı galibiyet zora girebilirdi."

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