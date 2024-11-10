İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Betis ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Benito Villamarin'deki mücadele 2-2 sona erdi.



Celta Vigo, 13. dakikada Javier Rodriguez ile öne geçti. Real Betis'e eşitliği getiren golü 40. dakikada Vitor Roque attı. Celta Vigo, 82. dakikada Gol Anastasios Douvikas'in attığı golle yeniden öne geçti ve skor 2-1 oldu. Real Betis, Marc Bartra'nın 90. dakikada attığı golle 1 puanı kurtardı.



Bu sonucun ardından Real Betis 20, Celta Vigo 17 puana yükseldi.



Real Betis, milli ara sonrası Valencia deplasmanına gidecek. Ligin bir sonraki haftasında Celta Vigo, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.





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