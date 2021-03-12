Beşiktaş'tan pas rekoru!

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş, bu sezon bir ilke imza attı.



Siyah - beyazlılar, 416 pasla Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda en çok pas yapan takım oldu.



Beşiktaş ayrıca 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı Başakşehir karşısında oynadı.



