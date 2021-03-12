Beşiktaş'tan pas rekoru!

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de bir ilke imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan pas rekoru!
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12 Mart 2021 19:57
Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir deplasmanına konuk olan Beşiktaş, bu sezon bir ilke imza attı.

Siyah - beyazlılar, 416 pasla Süper Lig'de bu sezon ilk yarıda en çok pas yapan takım oldu.

Beşiktaş ayrıca 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla isabetli pas yaptığı ilk yarıyı Başakşehir karşısında oynadı.



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