Beşiktaş'tan Jean Lucas hamlesi

Bir yandan iki kulvarda şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, diğer taraftan sezon sonu için transfer listesini oluşturmaya başladı. Dünya Kupası elemeleri ve yazın yapılacak Avrupa Şampiyonası nedeniyle adaylarını şimdiden belirleyip fiyatlar yükselmeden görüşmelere başlamayı düşünen siyah-beyazlılar, ilk olarak orta saha alternatiflerini düşünmeye başladı. Bunun nedeni ise Atiba'nın yaşı ve Dorukhan Toköz'ün sezon sonu büyük ihtimalle ayrılacak olması...



İLK ADAY JEAN LUCAS

Bu doğrultuda gelecek vadeden isimlere yönelmek isteyen yönetimin önüne ilk olarak Fransa'dan bir isim geldi. O adayın da Lyon'un Brezilyalı futbolcusu Jean Lucas olduğu kaydedildi.. Bonservisi Olimpik Lyon'da olmasına rağmen Stade Brest 29'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki futbolcunun hem alım hem kiralama kolaylığı nedeniyle listeye girdiği öğrenildi.



SERGEN YALÇIN ONAYLARSA TEKLİF YAPILACAK

Merkez orta saha, ön libero ve sağ kanatta forma giyen Jean Lucas'ın sezon sonuna kadar takip edilmesi kararı alındığı, Sergen Yalçın'ın da onay vermesi durumunda teklif yapılabileceği vurgulandı.



"SERGEN HOCA İLE PATLAMA YAPAR"

Piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında olan 1.81 boyundaki Brezilyalı, sezon başında gittiği Brest'te sadece 11 maçta oynayıp 2 gol pası verdi. Oyuncunun Süper Lig'de patlama yapacağını düşünen siyah-beyazlı kurmayların, Lucas'ın Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkış yapma ihtimali üzerinde durduğu gelen haberler arasında..



